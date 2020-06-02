Белоруссия без Батьки. Кто придёт на смену Лукашенко

В августе состоятся выборы президента в Белоруссии. Действующий президент Александр Лукашенко будет избираться на шестой срок. В общей сложности Александр Григорьевич правит страной 26 лет. Обычно граждане Белоруссии квалифицированным большинством (более ⅔ голосующих) поддерживают действующего президента. Однако в этом году наблюдается заметный интерес избирателей к поддержке альтернативных кандидатов. Это обстоятельство вынудило действующего президента в беседе с главой белорусского КГБ напомнить , что украинского сценария — Майдана в Белоруссии — быть не может. Лайф опросил экспертов, может ли Лукашенко проиграть выборы и добровольно покинуть свой пост

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что в случае с Александром Лукашенко мы имеем далеко не самый дружественный вариант из возможных. России было бы выгодно, если бы на смену действующему президенту пришли люди, учитывающие не собственные интересы, а интересы своей страны, которые тесно переплетены с политикой России.

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— Давайте начнём с того, что Лукашенко не пророссийский человек, но и не прозападный. В отношении России он высказывается очень грубо, у нас с ним так ничего и не вышло, мы не построили союзного государства. У нас разная внешняя политика, например, он не признал ни Южную Осетию, ни вхождение Крыма в Россию и призывает уничтожать "боевиков" в Донбассе. Главная его цель — сохранить собственную власть. Выборы он будет проводить строго формально, чтобы придать им некую легитимность. Для него выборы — это промежуточный этап, сам он этого не скрывает. Из представленных кандидатов есть пара человек, которые более чем подходят России. Например, Виктор Бабарико — бывший банкир, он не пророссийский, но он отражает интересы белорусского политического класса. Второй кандидат — Валерий Цепкало. Оба они говорят, что с Россией нужно проводить интеграцию, дружить. Они исходят из национальных интересов, которые свидетельствуют о том, что к России надо быть поближе. Лукашенко же ведёт кампанию в антироссийском ключе, как будто наша страна во виновата во всех белорусских проблемах. При этом кандидат, говорящий только приятные слова, нам не нужен, у нас уже был такой человек — Янукович, который под красивые разговоры создал альянс олигархов, которые его и скинули. Нам нужны партнёры, которые понимают свои и наши интересы, это рождает договороспособность. А сажать себе на шею ещё одного царька не нужно, — отметил эксперт.

Публицист и политолог Борис Рожин полагает, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии не появится пророссийского президента, и страна в самом неудачном случае может пойти по пути Украины.

— Я не думаю, что в нынешних политических реалиях появится пророссийский кандидат. Если Лукашенко проиграет, то, скорее всего, выиграет прозападная оппозиция, возможно, через механизмы цветной революции. В этом случае всё произойдёт при пособничестве спецслужб, части элит и правительства. Однако просчитать конечный результат в таком случае не получится, так как закончиться такая ситуация может несколькими разными сценариями. Если на Украине на стороне прозападных сил выступали бандеровцы, то в Белоруссии есть свои неонацисты, так называемые змагары. Они, конечно, за то, чтобы рвать все отношения с Россией и, наплевав на все национальные интересы, лезть на поклон в Европу. Опасность такая существует, так как их, с одной стороны, поддерживает Запад, с другой — с ними якшается Лукашенко, используя их фактор для переговоров с Россией. Риск в его случае в том, что так можно и доиграться, как доигрался Янукович, — полагает Рожин

Сегодня в Белоруссии нет ни одного политика, который мог бы составить хоть какую-то конкуренцию Лукашенко, считает политолог Дмитрий Родионов.

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— Есть два варианта. Первый — насильственное свержение власти, но в этом случае предсказать вообще ничего нельзя. Второй — наиболее вероятный — трансфер власти. Согласно известной шутке, власть он передаст своему сыну Николаю, но это лишь шутка, парню всего 16 лет, и представить себе ситуацию, что он будет передавать пост по наследству, невозможно. Я не думаю, что он будет сидеть до самой смерти, так что, скорее всего, он уже продумывает ситуацию, я полагаю, что это последние его выборы.

По словам политолога, возможно, тут будет использован казахстанский вариант. Там к власти пришёл Токаев, лайт-версия Назарбаева, так же с большой долей вероятности будет и с Лукашенко. Придёт какой-нибудь серый человек, о котором никто ничего не знает, потому что для Лукашенко важно, чтобы сохранялся курс, политическая преемственность, а назначать детей на госдолжности — это ничего, кроме недовольства населения, не вызовет. Там и так люди ставят подписи за альтернативных кандидатов только потому, что у них фамилия не Лукашенко.

— Сегодня же кандидаты какие, жена блогера? Бывший глава банка? Несерьёзно. Соответственно, политика после ухода Лукашенко будет примерно такая же, какая и была при нём, — добавил Родионов.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что одним из факторов стабильности Белоруссии является её армия, которая тесно сотрудничает с армией России.

— Конечно, военно-техническое сотрудничество с Россией может оказаться под ударом, если придёт кандидат от прозападных сил. Однако сегодня мы наблюдаем глубокую кооперацию белорусских и российских вооружённых сил, сотрудничество предприятий России и Белоруссии. Также у нас есть и активное взаимодействие вооруженных сил, например, учения "Запад" отрабатывают моменты военной помощи Белоруссии в случае военных действий на её западных рубежах. Точно так же тесно связаны и наши спецслужбы, правда, эти отношения не афишируются. Могу отметить, что коллаборационистских настроений в белорусской армии не наблюдается, а если таковые и есть, то они на сегодняшний день крайне незначительны. Поэтому убеждён, что если в Белоруссии случится та же беда, что и на Украине, когда власть захватывает уличная толпа, громящая город, то армия выступит за наведение порядка, — сказал военный эксперт