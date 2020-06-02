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Белоруссия без Батьки. Кто придёт на смену Лукашенко

В случае отказа Александра Лукашенко от президентства передача власти, по мнению экспертов, произойдет по казахстанскому образцу

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Фото © Shutterstock

В августе состоятся выборы президента в Белоруссии. Действующий президент Александр Лукашенко будет избираться на шестой срок. В общей сложности Александр Григорьевич правит страной 26 лет. Обычно граждане Белоруссии квалифицированным большинством (более ⅔ голосующих) поддерживают действующего президента. Однако в этом году наблюдается заметный интерес избирателей к поддержке альтернативных кандидатов. Это обстоятельство вынудило действующего президента в беседе с главой белорусского КГБ напомнить, что украинского сценария — Майдана в Белоруссии — быть не может. Лайф опросил экспертов, может ли Лукашенко проиграть выборы и добровольно покинуть свой пост

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что в случае с Александром Лукашенко мы имеем далеко не самый дружественный вариант из возможных. России было бы выгодно, если бы на смену действующему президенту пришли люди, учитывающие не собственные интересы, а интересы своей страны, которые тесно переплетены с политикой России.

Фото © ТАСС / Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Давайте начнём с того, что Лукашенко не пророссийский человек, но и не прозападный. В отношении России он высказывается очень грубо, у нас с ним так ничего и не вышло, мы не построили союзного государства. У нас разная внешняя политика, например, он не признал ни Южную Осетию, ни вхождение Крыма в Россию и призывает уничтожать "боевиков" в Донбассе. Главная его цель сохранить собственную власть. Выборы он будет проводить строго формально, чтобы придать им некую легитимность. Для него выборы это промежуточный этап, сам он этого не скрывает. Из представленных кандидатов есть пара человек, которые более чем подходят России. Например, Виктор Бабарико бывший банкир, он не пророссийский, но он отражает интересы белорусского политического класса. Второй кандидат Валерий Цепкало. Оба они говорят, что с Россией нужно проводить интеграцию, дружить. Они исходят из национальных интересов, которые свидетельствуют о том, что к России надо быть поближе. Лукашенко же ведёт кампанию в антироссийском ключе, как будто наша страна во виновата во всех белорусских проблемах. При этом кандидат, говорящий только приятные слова, нам не нужен, у нас уже был такой человек Янукович, который под красивые разговоры создал альянс олигархов, которые его и скинули. Нам нужны партнёры, которые понимают свои и наши интересы, это рождает договороспособность. А сажать себе на шею ещё одного царька не нужно, — отметил эксперт.

Публицист и политолог Борис Рожин полагает, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии не появится пророссийского президента, и страна в самом неудачном случае может пойти по пути Украины.

Я не думаю, что в нынешних политических реалиях появится пророссийский кандидат. Если Лукашенко проиграет, то, скорее всего, выиграет прозападная оппозиция, возможно, через механизмы цветной революции. В этом случае всё произойдёт при пособничестве спецслужб, части элит и правительства. Однако просчитать конечный результат в таком случае не получится, так как закончиться такая ситуация может несколькими разными сценариями. Если на Украине на стороне прозападных сил выступали бандеровцы, то в Белоруссии есть свои неонацисты, так называемые змагары. Они, конечно, за то, чтобы рвать все отношения с Россией и, наплевав на все национальные интересы, лезть на поклон в Европу. Опасность такая существует, так как их, с одной стороны, поддерживает Запад, с другой с ними якшается Лукашенко, используя их фактор для переговоров с Россией. Риск в его случае в том, что так можно и доиграться, как доигрался Янукович, — полагает Рожин

Сегодня в Белоруссии нет ни одного политика, который мог бы составить хоть какую-то конкуренцию Лукашенко, считает политолог Дмитрий Родионов.

Фото © ТАСС / Sergei Gapon / POO

Есть два варианта. Первый насильственное свержение власти, но в этом случае предсказать вообще ничего нельзя. Второй наиболее вероятный трансфер власти. Согласно известной шутке, власть он передаст своему сыну Николаю, но это лишь шутка, парню всего 16 лет, и представить себе ситуацию, что он будет передавать пост по наследству, невозможно. Я не думаю, что он будет сидеть до самой смерти, так что, скорее всего, он уже продумывает ситуацию, я полагаю, что это последние его выборы.

По словам политолога, возможно, тут будет использован казахстанский вариант. Там к власти пришёл Токаев, лайт-версия Назарбаева, так же с большой долей вероятности будет и с Лукашенко. Придёт какой-нибудь серый человек, о котором никто ничего не знает, потому что для Лукашенко важно, чтобы сохранялся курс, политическая преемственность, а назначать детей на госдолжности — это ничего, кроме недовольства населения, не вызовет. Там и так люди ставят подписи за альтернативных кандидатов только потому, что у них фамилия не Лукашенко.

Сегодня же кандидаты какие, жена блогера? Бывший глава банка? Несерьёзно. Соответственно, политика после ухода Лукашенко будет примерно такая же, какая и была при нём, — добавил Родионов.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что одним из факторов стабильности Белоруссии является её армия, которая тесно сотрудничает с армией России.

Конечно, военно-техническое сотрудничество с Россией может оказаться под ударом, если придёт кандидат от прозападных сил. Однако сегодня мы наблюдаем глубокую кооперацию белорусских и российских вооружённых сил, сотрудничество предприятий России и Белоруссии. Также у нас есть и активное взаимодействие вооруженных сил, например, учения "Запад" отрабатывают моменты военной помощи Белоруссии в случае военных действий на её западных рубежах. Точно так же тесно связаны и наши спецслужбы, правда, эти отношения не афишируются. Могу отметить, что коллаборационистских настроений в белорусской армии не наблюдается, а если таковые и есть, то они на сегодняшний день крайне незначительны. Поэтому убеждён, что если в Белоруссии случится та же беда, что и на Украине, когда власть захватывает уличная толпа, громящая город, то армия выступит за наведение порядка, — сказал военный эксперт

Отметим, что предстоящие выборы президента Белоруссии отмечены весьма высоким, по белорусским меркам, интересом со стороны избирателей. Одной из важнейших примет стали длинные очереди, в которых люди ставят подписи за допуск к выборам кандидатов в президенты Белоруссии, согласуясь с принципом "кто угодно, только не действующий президент". Сами выборы, напомним, пройдут в августе этого года

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