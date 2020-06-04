Политолог объяснил, почему общероссийское голосование необходимо провести в июле

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал Лайфу, что провести голосование по поправкам в конституцию необходимо летом, так как осенью эксперты не исключают возможность второй волны коронавируса. Пока же ситуация с заболеванием в стране и мире нормализуется, люди возвращаются к привычной жизни.

— Если есть опасность второй волны, то проводить его как раз надо летом, если мы говорим о ближайшем голосовании. Потому что вторая волна может отнести его надолго. При этом возможности технологические у нас вполне есть. И с точки зрения организации работы избирательных комиссий, и с точки зрения привлечения современных технологий, — сказал Журавлёв.

Политолог привёл в пример выборочную перепись населения, для которой использовались современные технологии.

— Поэтому я считаю, что возможности все у нас для этого есть. В России главное что? Чтобы были возможности и необходимость, — подчеркнул политолог.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. В ЦИК показали, как будет проходить общероссийское голосование.