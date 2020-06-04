Электронное голосование по поправкам пройдёт на спецпортале

В общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ можно будет принять участие дистанционно с помощью специального портала 2020og.ru. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Она рассказала, что отдать свой голос в электронном формате смогут жители регионов, которые подадут соответствующие заявки. Это уже сделали Москва, Петербург, Карелия, Красноярский край и Нижегородская область.

Россиянам же для участия в дистанционном голосовании необходимо будет подать заявления на портале "Госуслуги" и сайте mos.ru. Сделать это можно уже с 5 июня.

— Любой из них (пользователей. — Прим. Лайфа.), кто имеет подтверждённую учётную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня, — уточнил министр связи и коммуникаций Максут Шадаев, отметив, что ведомство готово к соответствующей нагрузке на интернет-ресурсы.