Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, органам исполнительной власти субъектов РФ и "Газпрому" обеспечить завершение газификации в два этапа — к 2024 и 2030 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Обеспечить... поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ, — говорится в тексте поручения.

Также российский лидер поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.