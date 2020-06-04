Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, органам исполнительной власти субъектов РФ и "Газпрому" обеспечить завершение газификации в два этапа — к 2024 и 2030 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Обеспечить... поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ, — говорится в тексте поручения.
Также российский лидер поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.
Напомним, в середине мая компания "Газпром" начала проектно-изыскательские работы по созданию второй крупной сибирской нити газопровода "Сила Сибири – 2". Целью названа не только газификация в Восточной Сибири, но и объединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России.