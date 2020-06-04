В Екатеринбурге похоронили убитого спецназом мужчину. Он попрощался с отцом за неделю до смерти

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В Екатеринбурге прошли похороны 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова, который погиб при задержании спецназом. На прощальное мероприятие пришли близкие родственники мужчины.

Отец Таушанкова рассказал Лайфу, что сын предчувствовал смерть и попрощался с ним за неделю до случившегося.

— Я не хочу ничего прощать! Они мне его пристрелили! Пристрелили через дверь. Три пули ниже замка прошли, а одна — у ручки. Он, видимо, уже чувствовал, он за неделю со мной попрощался: помогал собирать вещи мне и сказал: "Счастливо оставаться", — рассказал Анатолий Алексеевич.

Мужчина уверен, что, если бы сотрудники Росгвардии не начали стрелять, исход ситуации мог быть положительным.

Напомним, 31 мая во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит парень, который украл четыре рулона обоев. Родители погибшего мужчины, напротив, уверены, их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.