Родители ушли в запой. На Камчатке из семьи изъяли истощённых двойняшек-младенцев

Двух грудных младенцев в истощённом состоянии изъяли у супружеской пары, злоупотреблявшей алкоголем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошёл в городе Вилючинске. По версии следствия, начиная с конца мая мать вместе с мужем находились в запое и пренебрегали родительскими обязанностями. В частности, они не кормили двух четырёхмесячных детей и не следили за их гигиеной. За малышами также не присматривал никто из посторонних.

В итоге специалисты изъяли из семьи маленьких мальчика и девочку, которые к этому моменту уже находились в тяжёлом состоянии. Двойняшек доставили в местное отделение детской городской клинической больницы.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Прокуратура инициировала по факту произошедшего проверку.