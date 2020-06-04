В России накрыли контрабандистов, которые несколько лет ввозили белорусские сигареты и заработали на этом 1 млрд

В Брянске задержали группу контрабандистов, которые на протяжении нескольких лет незаконно ввозили в Россию белорусские табачные изделия. Об этом Лайфу сообщил источник.

Впервые о мошенниках стало известно в 2016 году. Товар они доставляли в Брянскую, Ярославскую, Липецкую, Владимирскую, Курскую, Нижегородскую области, Башкирию, а также ряд регионов Сибири. Правоохранители подсчитали, что на своём "бизнесе" преступники могли заработать больше миллиарда рублей.

Как стало известно Лайфу, после проведения 95 обысков удалось задержать восьмерых главарей и активных участников банды. У них нашли около 2,5 миллиона рублей наличными, три автомобиля, 34 коробки с "товаром", 13 банковских карт, 33 мобильных телефона, документы, а также четыре единицы огнестрельного и холодного оружия.

Против контрабандистов возбудили дело по статье "Организация преступного сообщества", и теперь им грозит до 20 лет лишения свободы, а также крупный штраф.