Новый сериал о Великой Отечественной войне снимают в формате Instagram stories

Сериал "Исчезающие истории", посвящённый событиям Великой Отечественной войны, выйдет в формате инстаграм-сториз. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал создатель проекта, актёр театра и кино Евгений Ткачук, известный в том числе по главной роли в сериале "Тихий Дон" Сергея Урсуляка.

Он объяснил, что ставка на ультрасовременный формат съёмки вызвана запросом современного общества, у которого сформировалось клиповое мышление. Сложнее всего пришлось операторам, которые в процессе работы переучиваются из горизонтального формата съёмок в вертикальный. По словам Ткачука, "полностью перестраивать мозг" приходится всей команде.

— Это и для меня первый опыт, и для всей съёмочной группы. Вертикальная картинка у нас ещё не опробована, мы только привыкаем с ней работать, — признался собеседник телеканала.

Отметим, что сериал "Исчезающие истории" выйдет в Сеть 22 июня. Посмотреть каждую серию можно будет только в течение 24 часов — таково правило инстаграм-сториз.