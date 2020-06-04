Появилось видео экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

Видео © Телеканал "360"
Аварийная посадка опытного образца военно-транспортного вертолёта Ми-38 в Подмосковье попала на видео. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".
На них видно, что из-за отсутствия специальной площадки командир вертолёта выравнивает и выдерживает воздушное судно, после чего выполняет висение на высоте в несколько метров.
Затем плавным уменьшением общего шага несущего винта он добивается малой вертикальной скорости снижения. В результате вертолёт садится на трассу без пробега по земле.
Ранее Лайф сообщил, что инцидент произошёл накануне в ходе испытательного полёта и отработки чрезвычайного режима работы силовой установки. Причиной экстренной посадки стала неполадка в одном из двигателей. Экипаж воздушного судна не пострадал.