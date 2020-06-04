Глава Удмуртии Бречалов вылечился от коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью вылечился, все три теста на штамм показали отрицательный результат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
В связи с заболеванием глава региона был вынужден самоизолироваться и проходить лечение. Однако из-за того, что болезнь протекала у него в лёгкой форме, свои обязанности он продолжал выполнять: Бречалов ежедневно проводил прямые эфиры в соцсетях и совещания в видеоформате.
А недавно на встрече с победителями праймериз "Единой России" Бречалов заявил, что полностью выздоровел и все три теста на инфекцию показали отрицательный результат. Врачи, в свою очередь, подтвердили, что глава Удмуртии здоров.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что глава Удмуртии заразился коронавирусом. Инфекция не обошла стороной руководителя ещё одного региона: глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил о своём диагнозе 25 мая и по прошествии недели заявил, что вылечился от CoViD-19 и уже приступил к работе.