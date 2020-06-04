Глава Удмуртии Бречалов вылечился от коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью вылечился, все три теста на штамм показали отрицательный результат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

В связи с заболеванием глава региона был вынужден самоизолироваться и проходить лечение. Однако из-за того, что болезнь протекала у него в лёгкой форме, свои обязанности он продолжал выполнять: Бречалов ежедневно проводил прямые эфиры в соцсетях и совещания в видеоформате.

А недавно на встрече с победителями праймериз "Единой России" Бречалов заявил, что полностью выздоровел и все три теста на инфекцию показали отрицательный результат. Врачи, в свою очередь, подтвердили, что глава Удмуртии здоров.