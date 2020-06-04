Попова: Единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавирусной инфекции будет представлена в нескольких вариантах, поэтому единого препарата для всех групп населения не предвидится. Об этом в ходе онлайн-конференции в клубе "Валдай" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, — сказала она.

При этом Попова подчеркнула, что каждый вид вакцины будет предназначен для определённой группы населения.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что "пока рано" называть сроки разработки препаратов, поскольку она не хочет лишний раз обнадёживать россиян.