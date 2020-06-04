Путин поручил помочь Забайкалью, где сложная ситуация с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нём он поручил министру обороны Сергею Шойгу приступить к развёртыванию госпиталя в Забайкальском крае для помощи больным коронавирусом.

Глава государства обратил внимание на рост числа пациентов в регионе.

— Динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения, — сказал президент.

Также Путин отметил, что в целом ситуация CoViD-19 в России стабилизируется, но несмотря на это, следует тщательным образом отслеживать эпидемиологическую обстановку в каждом регионе.