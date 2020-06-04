Россиянам рассказали, вредно ли гулять и бегать в масках

Выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и побыть на солнце, крайне важно и маска этому никак не мешает, заявили в Роспотребнадзоре.

Эффективность средств индивидуальной защиты для здорового человека специалисты оценивают примерно в 80%. Эксперты уточнили, что маски помогают инфицированным CoViD-19 не заразить других, а в условиях пандемии и наличия бессимптомных больных каждый может быть распространителем коварной инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что прогулки и занятия спортом в масках абсолютно безопасны, если у человека нет хронических недугов или других причин, не позволяющих заниматься спортом. В этом случае лучше предварительно посоветоваться с врачом.

Отмечается, что во время спортивной активности люди интенсивнее дышат, что повышает риск распространения заболевания, поэтому носить маски важно и нужно.