Надежда умирает последней. Россияне рассказали, где планируют отдохнуть летом

Большинство россиян планируют провести летний отпуск на родине, однако многие надеются и на открытие любимых зарубежных курортов. Об этом Лайфу рассказали аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия".

Опрос показал, что, несмотря на пандемию, отдохнуть летом планирует 76% соотечественников, при этом большинство из них хотят взять отпуск в июле (41%) и в августе (45%).

Подавляющая часть респондентов настроилась на отдых в России (65%), ещё 35% лелеют надежду выбраться на любимые заграничные курорты. Самым популярным зарубежным направлением оказалась Турция, за ней следует Испания, Италия, Греция и Кипр. В топ-10 также вошли Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

При этом 32% мечтающих об отдыхе за рубежом заявили, что готовы отправиться на российские курорты, если границы не откроют. Остальные 68% намерены ждать возобновления полётов за границу.

Среди популярных внутренних направлений эксперты сервиса выделили Сочи и другие курорты Краснодарского края, Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.

Респонденты, заявившие, что решили никуда не ехать, сослались на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку (34%), нехватку денег (30%) и действующие из-за CoViD-19 меры (29%). О желании остаться дома сообщали и те, кто уже живёт на побережье, занимается ремонтом, присматривает за родственниками или не может путешествовать из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около пяти тысяч россиян.