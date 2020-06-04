Начальника цеха ТЭЦ в Норильске арестовали до 31 июля

Начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеслава Старостина, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов, арестовали до 31 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске автомобиль врезался в один из резервуаров, в результате чего разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Сеть попали кадры последствий аварии, а площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Накануне президент РФ Владимир Путин провёл экстренное совещание и отчитал ответственных лиц за то, что масштабы аварии были раскрыты не сразу. После этого в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня. Заведено уже четыре уголовных дела.