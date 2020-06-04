Названа причина экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного вертолёта Ми-38 был вынужден совершить экстренную посадку в Московской области в связи с нештатной работой одного из двигателей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолёты России".

Накануне Ми-38 планово выполнял испытательный полёт и отрабатывал чрезвычайный режим работы силовой установки, когда система воздушного судна сообщила о странной вибрации в одном из двигателей. В связи с этим было принято решение аварийно посадить вертолёт.

— Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолёта не зафиксировано, — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что неполадки в двигатели были зафиксированы в ходе четвёртого захода на чрезвычайный режим, в предыдущие три раз проблем система не выявляла.