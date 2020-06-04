Попова — о возможности следующей пандемии: Она точно будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с коронавирусом должна помочь создать алгоритм действий на случай следующей пандемии. Об этом она заявила на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

— Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно, — сказала Попова.