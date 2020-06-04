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Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками

Также каждому специалисту по сбору долгов предлагается присвоить индивидуальный код.

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Фото © Getty Images

Российских коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками, а также сохранять текстовые и голосовые сообщения. Соответствующий законопроект разработал Минюст РФ.

Они должны будут вести аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, — говорится в тексте документа.

Также в законопроекте предлагается присвоить каждому сотруднику коллекторского агентства индивидуальный идентификационный код. Отмечается, что эта мера должна минимизировать риск утечки их личных данных.

Ранее Лайф узнал, как взыскивают долги с россиян во время пандемии и будет ли ужесточение мер. Генеральный директор Центра развития коллекторства рассказал, что большинство агентств предусматривают различные антикризисные варианты.

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