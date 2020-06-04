Российских коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками, а также сохранять текстовые и голосовые сообщения. Соответствующий законопроект разработал Минюст РФ.

— Они должны будут вести аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, — говорится в тексте документа.

Также в законопроекте предлагается присвоить каждому сотруднику коллекторского агентства индивидуальный идентификационный код. Отмечается, что эта мера должна минимизировать риск утечки их личных данных.