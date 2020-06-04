Минобороны приступило к переброске полевого госпиталя в Забайкалье

Восточный военный округ начал операцию по оказанию помощи больным коронавирусом в Забайкальском крае. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

В частности, сейчас ведутся мероприятия по переброске многопрофильного мобильного полевого госпиталя на 100 коек.

В Минобороны уточнили, что медучреждение будет построено по поручению президента России Владимира Путина и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. Больница будет развёрнута в Чите.

— [Военнослужащие] приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяжённостью более 700 километров из населённого пункта Кяхта (Республика Бурятия) в город Читу (Забайкальский край), — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в составе подразделения выехали 133 военнослужащих и 31 единица специальной техники.