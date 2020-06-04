В Якутске внепланово приземлился самолёт из Хабаровска

Самолёт Boeing 737-800, который совершал рейс Хабаровск — Анадырь, внепланово приземлился в Якутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта Хабаровска.

Сообщается, что судно авиакомпании "Якутия" поменяло направление и не долетело до места назначения по техническим причинам. Каким именно, не раскрывается.

В пресс-службе воздушной гавани Якутска уточнили, что посадка прошла нормально.