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В Якутске внепланово приземлился самолёт из Хабаровска

Судно выполняло рейс в Анадырь.

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Фото © Авиакомпания "Якутия"

Самолёт Boeing 737-800, который совершал рейс Хабаровск — Анадырь, внепланово приземлился в Якутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта Хабаровска.

Сообщается, что судно авиакомпании "Якутия" поменяло направление и не долетело до места назначения по техническим причинам. Каким именно, не раскрывается.

В пресс-службе воздушной гавани Якутска уточнили, что посадка прошла нормально.

Ранее Лайф рассказывал, в Подмосковье экстренно приземлился опытный образец военно-транспортного вертолёта Ми-38 из-за проблем с одним из двигателей. Посадка судна попала на видео.

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