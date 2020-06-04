Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) в принудительном порядке привести на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

— Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича в статусе свидетеля, — отмечается в решении, не подлежащем обжалованию.

ГБР пришлось обратиться в суд после того, как бывший украинский лидер несколько раз проигнорировал вызов на допрос, в ходе которого с ним должны были прояснить детали скандальных бесед с американскими чиновниками.

Напомним, 19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Порошенко с Байденом и Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. Речь идёт о перестановках в руководстве страны в обмен на финансовую помощь США — в частности, об увольнении генпрокурора Виктора Шокина. Генпрокуратура Украины возбудила против экс-президента дело о госизмене.