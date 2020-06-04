В Петербурге задействовали 40% от всех имеющихся аппаратов ИВЛ

Петербургские больницы располагают примерно 1700 аппаратами ИВЛ, и сейчас задействовано около 40% из них. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской Комитет по здравоохранению.

— При этом точная цифра имеющихся в наличии в перепрофилированных под коронавирус медучреждениях аппаратов ИВЛ постоянно возрастает. Чем больше учреждений перепрофилируется, тем выше эта цифра. Например, присоединились федеральные учреждения, и число аппаратов возросло более чем на 200 единиц, — прокомментировали в ведомстве.

В комитете рассказали, что сейчас выделяются большие средства на ремонт ИВЛ. В частности, недавно три городских медицинских учреждения — городская больница № 40 Курортного района, городская больница № 33 и городская больница № 15 получили от представителей бизнеса 2,5 миллиона рублей на то, чтобы отремонтировать неисправные аппараты.

— У приборов разных производителей свои слабые места. Чаще всего требуется замена датчиков кислорода, аккумуляторов, уплотнительных элементов и мембран, — уточнили в комитете.

Отметим, что за последние сутки в России выявлен 8831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Большинство заболевших выявили в Москве — 1998 человек, Московской области — 767, Петербурге — 375. При этом в Ленинградской области обнаружили 15 случаев CoViD-19.