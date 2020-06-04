Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за поход в кафе во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в нарушении правил карантина и заявил, что готов заплатить штраф. Об этом он сказал в ходе трансляции в социальной сети Facebook.

— Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил. Меня пригласили, я зашёл, всё там проверили. Просто доверился команде, — ответил лидер Незалежной на вопрос журналиста.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что за нарушение ограничений президенту может грозить штраф в размере до 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей). Однако чиновник уточнил, что вина лидера Незалежной пока не доказана.