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Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за поход в кафе во время карантина

С главы государства могут потребовать взыскание в размере 44 тысяч рублей.

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Фото © Instagram / op_ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в нарушении правил карантина и заявил, что готов заплатить штраф. Об этом он сказал в ходе трансляции в социальной сети Facebook.

Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил. Меня пригласили, я зашёл, всё там проверили. Просто доверился команде, — ответил лидер Незалежной на вопрос журналиста.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что за нарушение ограничений президенту может грозить штраф в размере до 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей). Однако чиновник уточнил, что вина лидера Незалежной пока не доказана.

Напомним, что накануне президент Украины нарушил меры, введённые из-за коронавируса, и посетил кафе в городе Хмельницком, несмотря на то что все заведения общепита открываются в стране лишь 5 июня.

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