В Сети показали образ Волка из перезапуска "Ну, погоди!". Но это ещё не окончательный вариант

Растрёпанная шевелюра, укороченные джинсы-дудочки с необработанным краем, гавайка с крупными белыми перьями и модные белые кроссовки — таким перед пользователями Сети предстал обновлённый Волк из "Ну, погоди!". Впрочем, как заявляют создатели, портрет антагониста, просочившийся в Интернет, — не окончательная версия, а лишь одна из полусотни.
"Ну, погоди!" В 2D лучше, по моему мнению pic.twitter.com/WLfwx8Tg0R— moonlight 🥀воин небесных невест (@me_fallenty) June 4, 2020
По словам пресс-секретаря "Союзмультфильма" Марины Малыгиной, новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а перезапуском. В связи с этим группа мультипликаторов находится в поиске современного графического стиля для одного из главных героев "Ну, погоди!", сообщает "Подъём".
— На данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается, — сказала Малыгина.
Отметим, что в новом сезоне "Ну, погоди!" ожидается 52 серии. Кто озвучит двух главных героев — Волка и Зайца, пока не известно, однако киностудия продолжает вести переговоры с популярными российскими актёрами.
Мультипликационный сериал планируется к выпуску летом или осенью этого года. Приурочить премьеру "Союзмультфильм" собирается к юбилейной дате, поскольку советская оригинальная версия начала выходить на экраны в 1969–1970 годы.