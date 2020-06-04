В Сети показали образ Волка из перезапуска "Ну, погоди!". Но это ещё не окончательный вариант

Растрёпанная шевелюра, укороченные джинсы-дудочки с необработанным краем, гавайка с крупными белыми перьями и модные белые кроссовки — таким перед пользователями Сети предстал обновлённый Волк из "Ну, погоди!". Впрочем, как заявляют создатели, портрет антагониста, просочившийся в Интернет, — не окончательная версия, а лишь одна из полусотни.

"Ну, погоди!" В 2D лучше, по моему мнению pic.twitter.com/WLfwx8Tg0R — moonlight 🥀воин небесных невест (@me_fallenty) June 4, 2020

По словам пресс-секретаря "Союзмультфильма" Марины Малыгиной, новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а перезапуском. В связи с этим группа мультипликаторов находится в поиске современного графического стиля для одного из главных героев "Ну, погоди!", сообщает "Подъём".

— На данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается, — сказала Малыгина.

Отметим, что в новом сезоне "Ну, погоди!" ожидается 52 серии. Кто озвучит двух главных героев — Волка и Зайца, пока не известно, однако киностудия продолжает вести переговоры с популярными российскими актёрами.