"Кто ты из сказок Пушкина?" Библиотекари создали Instagram-маску ко дню рождения поэта

Библиотекари создали Instagram-маску ко дню рождения поэта

В преддверии 221-й годовщины рождения Александра Сергеевича Пушкина в соцсети "Инстаграм" появилась маска-гадание "Кто ты из сказок Пушкина?". Как сообщает газета "Петербургский дневник", её создали сотрудники Централизованной библиотечной системы Приморского района Северной столицы. Они рассчитывают, что маска послужит не только развлечением, но и своеобразной подсказкой о том, какое произведение великого русского поэта можно перечитать на досуге.

— Мы создали маску не только с целью повеселить подписчиков, но и для того, чтобы напомнить, что даже взрослым иногда нужно окунаться в сказку, — рассказали библиотекари.

Воспользоваться маской очень просто: нужно всего лишь перейти в аккаунт @bibliprim, зайти в раздел "Маски", нажать вкладку "Попробовать" и записать видеосториз.