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"Кто ты из сказок Пушкина?" Библиотекари создали Instagram-маску ко дню рождения поэта

Пользователи соцсети смогут примерить на себя образы героев, знакомых с детства.

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Библиотекари создали Instagram-маску ко дню рождения поэта

В преддверии 221-й годовщины рождения Александра Сергеевича Пушкина в соцсети "Инстаграм" появилась маска-гадание "Кто ты из сказок Пушкина?". Как сообщает газета "Петербургский дневник", её создали сотрудники Централизованной библиотечной системы Приморского района Северной столицы. Они рассчитывают, что маска послужит не только развлечением, но и своеобразной подсказкой о том, какое произведение великого русского поэта можно перечитать на досуге.

Мы создали маску не только с целью повеселить подписчиков, но и для того, чтобы напомнить, что даже взрослым иногда нужно окунаться в сказку, — рассказали библиотекари.

Воспользоваться маской очень просто: нужно всего лишь перейти в аккаунт @bibliprim, зайти в раздел "Маски", нажать вкладку "Попробовать" и записать видеосториз.

Ранее хирург из Мариинской больницы рассказал, что Пушкина точно спасли бы в наши дни. По словам эксперта, великий поэт скончался на второй день после роковой дуэли с Дантесом вовсе не от ранения, а от осложнений, которых в современном мире можно было бы избежать.

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