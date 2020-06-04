В России создали субстанцию, которая позволит лучше изучить CoViD-19

Сотрудники научно-производственного предприятия "Биочип" сумели создать субстанцию, способную сохранять вирусы в течение трёх дней. Это позволит ещё эффективнее изучать и диагностировать коронавирусную инфекцию и другие заболевания, рассказал Лайфу заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он объяснил, что искусственная питательная среда полностью имитирует структуру жидкостей человеческого организма, благодаря чему вирус сохраняется на протяжении более длительного времени, а это даёт возможность транспортировки биоматериалов в различные лаборатории.

— Бывают ситуации, когда вирус необходимо перевозить для диагностики и изучения. Он не должен погибнуть при транспортировке, ведь тогда его не получится исследовать, — пояснил он.

Саносян уточнил, что существующие питательные среды рассчитаны на транспортировку вируса в течение одних суток. В этом смысле учёные технопарка "Анкудиновка" добились прорывных результатов.

— Резидентам технопарка удалось создать субстанцию, воссоздающую структуру жидкостей человеческого организма, что помогает продлить жизнь вируса, поэтому исследования возбудителя болезни можно проводить более эффективно. Думаю, не надо лишний раз объяснять, насколько это важно для борьбы не только с новой коронавирусной инфекцией, но и с другими заболеваниями, — отметил он.

Он добавил, что всего в Нижегородской области реализуется более 20 инновационных проектов в области персонализированной медицины и медицинского приборостроения. Учёные работают над улучшением эффективности диагностики различных заболеваний, а также совершенствуют специализированное оборудование, протезы и средства реабилитации тяжелобольных пациентов.

Замгубернатора подчеркнул, что биомедицина — одно из самых перспективных направлений на сегодняшний день, и пандемия это подтвердила.