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Обмазаться, чтобы спастись. Кого могут защитить кремы и флешки, созданные для борьбы с 5G

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Фото © Shutterstock

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На сайтах объявлений появились косметические средства и технические устройства, которые обещают спасти людей от 5G-излучения. Якобы крем или флешка способны защитить от "вредного воздействия" сетей, нужно только заплатить. Рассказываем, почему это обман.

Уникальный крем для защиты от вредоносного излучения 5G!!! Просто наносите на открытые участки кожи — и всё! Уникальная рецептура! Результат ощутите сразу! говорится в объявлении о продаже крема на одной из интернет-платформ.

Подобных объявлений на Avito более 100, продавцы по всей России. Ксения Собчак, обнаружив такие кремы, написала в своём телеграм-канале, что их амбассадором должна стать блогер Виктория Боня, которая убеждена в опасности 5G-излучения. Боня пока крем не рекламирует, но продавцы отлично справляются и без её помощи. Одна баночка стоит от одной до пяти тысяч рублей.

Фото © Скриншот Avito

Ни от каких излучений крем не может защитить. Эти продажи подобны советам "носите шапочку из фольги, чтобы спастись от микроволновок". Смешно просто, — говорит косметолог Екатерина Захарова.

По словам эксперта, в современной доказательной медицине нет никаких сведений о "кремовой защите" от 5G. Крем может питать кожу, увлажнять, защищать от ультрафиолета, если наносить его правильно — каждые два-три часа, предварительно снимая предыдущий слой.

Маркетологи пользуются новостной повесткой и низкой осведомлённостью людей для повышения продаж. Профессиональных врачей-косметологов веселят не только кремы от 5G, но и кремы с ботоксом. Ведь ботокс вводится в мышцу для разглаживания морщин, он никак не влияет на кожу, если добавить его в крем, гель или сыворотку.

Мазь от 5G-излучения может помочь только финансовому положению продавцов. Пользователи зря потратят деньги. Кроме того, они могут навредить своему организму, ведь неизвестно, что на самом деле намешано в этой "волшебной баночке". Странные кремы могут спровоцировать аллергии, вызвать раздражение и стать причиной ожогов.

Флешки с наклейками

В Великобритании компания 5GBioShield открыто продавала и рекомендовала пользоваться защитными устройствами от новых "вредных сетей". Внешне эти устройства похожи на обычный флеш-накопитель. Но, по заявлению создателей, гаджет может защитить весь дом и всю семью благодаря "голографическому нанослойному катализатору". В Британии это устройство стоит более 330 фунтов — почти 30 тысяч рублей.

Эксперты уже доказали, что внутри "спасительной флешки" нет никаких отличий от обычной. Снаружи на гаджет прикреплена наклейка — видимо, в ней вся загадка борьбы с излучениями.

Фото © Скриншот Avito

Российские продавцы флешек также решили поживиться на страхах. На Avito устройства с наклейками можно купить за 1500 — 10 000 рублей. Защитить они не смогут ни от чего. Совершенно.

Спасительные пассатижи

На сайтах объявлений люди размещают свои товары не только для продажи и наживы, но и для развлечения. Житель Санкт-Петербурга продаёт за 2500 рублей пассатижи, которые избавят вас от 5G-излучения и любого другого излучения. Но, как отмечает продавец, если вас уже чипировали, то пассатижи вам не помогут, поскольку электромагнитный импульс от инструмента чипы блокируют.

Фото © Скриншот Avito

Для самых доверчивых ещё раз отметим: это шутливое объявление. На сегодняшний день нет научных доказательств негативного влияния 5G на человека, животных или растения. А значит, и спасаться не от чего.

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