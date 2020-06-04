Обмазаться, чтобы спастись. Кого могут защитить кремы и флешки, созданные для борьбы с 5G

На сайтах объявлений появились косметические средства и технические устройства, которые обещают спасти людей от 5G-излучения. Якобы крем или флешка способны защитить от "вредного воздействия" сетей, нужно только заплатить. Рассказываем, почему это обман.

— Уникальный крем для защиты от вредоносного излучения 5G!!! Просто наносите на открытые участки кожи — и всё! Уникальная рецептура! Результат ощутите сразу! — говорится в объявлении о продаже крема на одной из интернет-платформ.

Подобных объявлений на Avito более 100, продавцы по всей России. Ксения Собчак, обнаружив такие кремы, написала в своём телеграм-канале, что их амбассадором должна стать блогер Виктория Боня, которая убеждена в опасности 5G-излучения. Боня пока крем не рекламирует, но продавцы отлично справляются и без её помощи. Одна баночка стоит от одной до пяти тысяч рублей.

Фото © Скриншот Avito

— Ни от каких излучений крем не может защитить. Эти продажи подобны советам "носите шапочку из фольги, чтобы спастись от микроволновок". Смешно просто, — говорит косметолог Екатерина Захарова.

По словам эксперта, в современной доказательной медицине нет никаких сведений о "кремовой защите" от 5G. Крем может питать кожу, увлажнять, защищать от ультрафиолета, если наносить его правильно — каждые два-три часа, предварительно снимая предыдущий слой.

Маркетологи пользуются новостной повесткой и низкой осведомлённостью людей для повышения продаж. Профессиональных врачей-косметологов веселят не только кремы от 5G, но и кремы с ботоксом. Ведь ботокс вводится в мышцу для разглаживания морщин, он никак не влияет на кожу, если добавить его в крем, гель или сыворотку.

Мазь от 5G-излучения может помочь только финансовому положению продавцов. Пользователи зря потратят деньги. Кроме того, они могут навредить своему организму, ведь неизвестно, что на самом деле намешано в этой "волшебной баночке". Странные кремы могут спровоцировать аллергии, вызвать раздражение и стать причиной ожогов.

Флешки с наклейками

В Великобритании компания 5GBioShield открыто продавала и рекомендовала пользоваться защитными устройствами от новых "вредных сетей". Внешне эти устройства похожи на обычный флеш-накопитель. Но, по заявлению создателей, гаджет может защитить весь дом и всю семью благодаря "голографическому нанослойному катализатору". В Британии это устройство стоит более 330 фунтов — почти 30 тысяч рублей.

Эксперты уже доказали, что внутри "спасительной флешки" нет никаких отличий от обычной. Снаружи на гаджет прикреплена наклейка — видимо, в ней вся загадка борьбы с излучениями.

Фото © Скриншот Avito

Российские продавцы флешек также решили поживиться на страхах. На Avito устройства с наклейками можно купить за 1500 — 10 000 рублей. Защитить они не смогут ни от чего. Совершенно.

Спасительные пассатижи

На сайтах объявлений люди размещают свои товары не только для продажи и наживы, но и для развлечения. Житель Санкт-Петербурга продаёт за 2500 рублей пассатижи, которые избавят вас от 5G-излучения и любого другого излучения. Но, как отмечает продавец, если вас уже чипировали, то пассатижи вам не помогут, поскольку электромагнитный импульс от инструмента чипы блокируют.

Фото © Скриншот Avito

Для самых доверчивых ещё раз отметим: это шутливое объявление. На сегодняшний день нет научных доказательств негативного влияния 5G на человека, животных или растения. А значит, и спасаться не от чего.