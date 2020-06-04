ЦИК одобрила проведение электронного голосования по поправкам в двух регионах

Центральная избирательная комиссия одобрила проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в двух регионах — Москве и Нижегородской области.

— По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и Нижегородской области, — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, электронное голосование по поправкам пройдёт на спецпортале 2020og.ru. Жителям регионов, которые называются выше, нужно будет подать заявления на портале "Госуслуги" или сайте mos.ru (для москвичей). Сделать это можно уже с 5 июня. Также на проведение дистанционного голосования претендовали Петербург, Карелия и Красноярский край.