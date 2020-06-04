Россиянка обратилась в суд после того, как её кошка сменила пол

Жительнице Ульяновской области Татьяне с помощью суда пришлось доказывать половую принадлежность своего домашнего питомца: она приобрела породистую кошку, которая на самом деле оказалась котом. Об этом сообщает пресс-служба областного государственного юридического бюро.

Татьяна решила завести домашнего питомца и купила у заводчика за 16 тысяч рублей пушистую подругу. При этом вместе с кошкой прилагался соответствующий документ, в котором был указан пол животного. Девушка даже договорилась о дальнейшей стерилизации любимицы, но она не понадобилась.

Спустя десять месяцев жизни с питомцем девушка обнаружила, что её кошка на самом деле является котом. Так как Татьяна уже успела полюбить хвостатого и привязаться к нему, речь о возвращении животного не стояла, но девушка решила компенсировать часть денег и переоформить соответствующие документы. Однако заводчик отказался пойти на соглашение, и хозяйке кота пришлось обратиться в суд.