Associated Press увидел в ядерной доктрине Путина "предупреждающий сигнал" для Вашингтона

Указ президента Владимира Путина, посвящённый новой политике ядерного сдерживания, стал "предупреждающим сигналом" для Вашингтона. К такому выводу пришли военные аналитики Associated Press. При этом они признают, что американский лидер Дональд Трамп в какой-то мере подтолкнул своего коллегу к такому решению, ссылаясь на попытки Вашингтона добиться явного превосходства над Москвой в ядерной отрасли.

— Новая расширенная формулировка отражает обеспокоенность России по поводу разработки потенциального оружия, которое могло бы дать Вашингтону возможность уничтожить ключевые военные ресурсы и правительственные объекты, не прибегая к ядерному оружию, — указано в материале AP.

На Западе отдельно обратили внимание, что в новом документе содержится подробный перечень ситуаций, которые могли бы привести к применению ядерного оружия. Они включают применение ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против России или её союзников, а также нападение противника с применением обычного оружия, которое угрожает существованию страны.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил основы российской политики в сфере ядерного сдерживания 2 июня. В тексте отмечается, что РФ делает всё необходимое для уменьшения соответствующей угрозы.