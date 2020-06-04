Как сложилась жизнь той девочки, которая в 5 лет получила страшные ожоги и перенесла 200 операций

Когда 5-летняя Штази решила прокипятить бутылочку для сестры, она случайно подожгла свою ночнушку. Пока родители спали на втором этаже, пламя полностью охватило девочку. Когда огонь потушили, почти каждый сантиметр малышки был опалён. Мансер получила ожоги 3-й, 4-й и 5-й степени. Они покрывали 90 процентов тела ребёнка. Врачи оценивали шансы на выживание в 0%. Недавно женщине исполнилось 56 лет.
Врачам потребовалось несколько недель, чтобы удостовериться, что я выживу. Поначалу они были уверены, что я не выкарабкаюсь, и оценили шансы в 0%
Штази Мансер
Фото © Instagram / bcburnfund
Маму Мансер обучили, как заботиться о девочке на дому. Но первые несколько лет после инцидента она проводила три-четыре месяца в больницах для восстановительного лечения и пересадки кожи. Здоровьем проблемы не ограничивались.
В детстве я часто сталкивалась с задирами, и это был очень сложный период моей жизни. Я чувствовала, что меня то нарочно игнорируют, то, наоборот, выделяют. Но у меня были замечательные друзья, которые меня защищали. <...> Несмотря ни на что, я всегда была добрым и любящим человеком, жизнерадостным и с относительно нормальной жизнью
Штази Мансер
Несмотря на страшные ожоги, Штази удалось прожить сравнительно нормальную жизнь. Она вышла замуж, стала мамой и бабушкой и даже построила успешную карьеру в изучении рынков. Но не всё было так просто. На данный момент женщина перенесла больше 200 болезненных операций, но никогда себя не жалела. Она уверена: без несчастного случая она никогда бы не стала той, кто она сейчас.
Сейчас Штази трудится по профессии неполный рабочий день в фермерском хозяйстве. У неё двое взрослых детей: 32-летний сын Киган и 26-летняя дочь Кира, которая сама недавно стала мамой очаровательной девочки Эбигейл. Мансер развелась с мужем и сейчас живёт одна, но это для неё совсем не проблема. Женщина, закалённая судьбой, делает всё возможное, чтобы жить полноценной жизнью, и надеется, что её пример будет вдохновлять других, пишет Metro.
WOW-news
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