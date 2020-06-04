Как сложилась жизнь той девочки, которая в 5 лет получила страшные ожоги и перенесла 200 операций

Когда 5-летняя Штази решила прокипятить бутылочку для сестры, она случайно подожгла свою ночнушку. Пока родители спали на втором этаже, пламя полностью охватило девочку. Когда огонь потушили, почти каждый сантиметр малышки был опалён. Мансер получила ожоги 3-й, 4-й и 5-й степени. Они покрывали 90 процентов тела ребёнка. Врачи оценивали шансы на выживание в 0%. Недавно женщине исполнилось 56 лет.

Врачам потребовалось несколько недель, чтобы удостовериться, что я выживу. Поначалу они были уверены, что я не выкарабкаюсь, и оценили шансы в 0% Штази Мансер

Фото © Instagram / bcburnfund

Маму Мансер обучили, как заботиться о девочке на дому. Но первые несколько лет после инцидента она проводила три-четыре месяца в больницах для восстановительного лечения и пересадки кожи. Здоровьем проблемы не ограничивались.

В детстве я часто сталкивалась с задирами, и это был очень сложный период моей жизни. Я чувствовала, что меня то нарочно игнорируют, то, наоборот, выделяют. Но у меня были замечательные друзья, которые меня защищали. <...> Несмотря ни на что, я всегда была добрым и любящим человеком, жизнерадостным и с относительно нормальной жизнью Штази Мансер

Фото © Facebook / Stasi Manser

Несмотря на страшные ожоги, Штази удалось прожить сравнительно нормальную жизнь. Она вышла замуж, стала мамой и бабушкой и даже построила успешную карьеру в изучении рынков. Но не всё было так просто. На данный момент женщина перенесла больше 200 болезненных операций, но никогда себя не жалела. Она уверена: без несчастного случая она никогда бы не стала той, кто она сейчас.

Фото © Facebook / Stasi Manser