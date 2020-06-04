"Насиловал меня, поставив лицом к иконам". Бывшая жена экс-участника "Миража" рассказала правду об их браке

Бывшая жена экс-участника группы "Мираж" Романа Жукова Елена, которая прожила с музыкантом 13 лет и родила семерых детей, рассказала о жутком случае из их семейной жизни. В 2008 году женщина стала жертвой сексуального насилия со стороны супруга, когда находилась на десятой неделе беременности. В результате у неё открылось кровотечение, а потом случился выкидыш.
Роман Жуков и Елена Жукова. Фото © Instagram / elenazhukova_official, zhukovroma_official
<...> Я не смогла простить ему тот жёсткий насильственный секс, приведший к гибели ребёнка! Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращённости и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довёл до этой трагедии
Елена Жукова
Фото © VK/ Роман Жуков, Instagram / elenazhukova_official
По словам Елены, за красивой картинкой счастливой семьи таился настоящий ужас. Роман не раз изменял супруге, унижал её при детях и злоупотреблял алкоголем. Однако сам артист после разрыва обвинял экс-жену в пристрастии к спиртному.
Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго. <...> Всё это, конечно же, сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощрённых фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег
Елена Жукова
Справа — Роман Жуков и Ольга Илларионова. Фото © Instagram / zhukovroma_official
Теперь музыкант ещё и хочет забрать детей "с пособиями" и всё, что пара совместно нажила в браке, призналась Елена "Собеседнику". Сейчас Роман наслаждается отношениями с новой возлюбленной — Ольгой Илларионовой, которая раньше была близкой подругой его жены.