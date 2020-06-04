"Насиловал меня, поставив лицом к иконам". Бывшая жена экс-участника "Миража" рассказала правду об их браке

Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго. <...> Всё это, конечно же, сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощрённых фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег

Елена Жукова