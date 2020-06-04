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Фото этих молоденьких выпускниц собьёт с толку любого, ведь дипломы врачей одновременно получили мама и дочка

Милых девушек можно принять за подруг или сестёр, но правда говорит совсем о другом.

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Фото © Instagram / doctor.504

Жасмин Куджи и её мама Синтия родом из Ганы одновременно получили медицинское образование в США. Девушка решила посвятить жизнь хирургии, а мама — стать семейным доктором. К тому же теперь обе будут работать в одной больнице. Но на этом сходства удивительной пары не заканчиваются. На Reddit обратили внимание на фото 49-летней мамы и 26-летней дочки и не смогли понять, кто из них кто.

Фото © Instagram / doctor.504

Без обид, но я не понимаю, кто есть кто

Alexo342

А разве это не сёстры?

Aklitty

Фото © Instagram / doctor.504

Догадаться действительно сложно, если не обратить внимание на подсказку в виде табличек в руках. Ведь обе медработницы выглядят настолько молодо и прекрасно, что разница в возрасте между ними совершенно не заметна. Обе могли похвастаться белозубыми улыбками, стройными фигурами, роскошными волосами, а главное, идеальной кожей. Однако на совместных снимках мама находится слева, и она чуть ниже дочки, которая очень сильно на неё похожа.

Фото © Instagram / doctor.504

Когда Синтии было 23 года, ей пришлось отложить мечты стать врачом, потому что она забеременела, пишет Fox5. Потом она начала работать простой медсестрой и растила девочку, но от своего желания не отказалась. Теперь медработница получила свою заслуженную награду и может по праву гордиться собой и дочкой, с которой разделяет единую цель — помогать людям.

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