Жасмин Куджи и её мама Синтия родом из Ганы одновременно получили медицинское образование в США. Девушка решила посвятить жизнь хирургии, а мама — стать семейным доктором. К тому же теперь обе будут работать в одной больнице. Но на этом сходства удивительной пары не заканчиваются. На Reddit обратили внимание на фото 49-летней мамы и 26-летней дочки и не смогли понять, кто из них кто.
Без обид, но я не понимаю, кто есть кто
Alexo342
А разве это не сёстры?
Aklitty
Догадаться действительно сложно, если не обратить внимание на подсказку в виде табличек в руках. Ведь обе медработницы выглядят настолько молодо и прекрасно, что разница в возрасте между ними совершенно не заметна. Обе могли похвастаться белозубыми улыбками, стройными фигурами, роскошными волосами, а главное, идеальной кожей. Однако на совместных снимках мама находится слева, и она чуть ниже дочки, которая очень сильно на неё похожа.
Когда Синтии было 23 года, ей пришлось отложить мечты стать врачом, потому что она забеременела, пишет Fox5. Потом она начала работать простой медсестрой и растила девочку, но от своего желания не отказалась. Теперь медработница получила свою заслуженную награду и может по праву гордиться собой и дочкой, с которой разделяет единую цель — помогать людям.
WOW-girls
Фото этих молоденьких выпускниц собьёт с толку любого, ведь дипломы врачей одновременно получили мама и дочка
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