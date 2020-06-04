Собянин рассказал, когда в Москве снимут максимум ограничений

К 1 июля в Москве поэтапно снимут большинство ограничений, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, график отмены мер в период с 15 июня по 1 июля будет готов в понедельник, 8 июня.

— Несмотря на угрозу коронавируса, надо приспосабливаться к ситуации и начинать жить нормальной, полноценной жизнью, — сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на следующей неделе откроются практически все магазины. Уже сейчас заработало 55% всех торговых предприятий.