Собянин — об открытии спортивных объектов в Москве: Рановато говорить об этом

Поднимать вопрос об открытии спортзалов и фитнес-центров в Москве пока рано, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что соответствующее решение власти города будут принимать с учётом динамики распространения CoViD-19.
— Пока рановато говорить об этом... Это важный сектор экономики, так как количество фитнес-залов большое, это важная сторона жизни. Мы точно не забудем эту историю, как только можно будет, всё откроем, — заметил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что пока нужно пережить остальные этапы снятия мер, действующих на фоне пандемии CoViD-19.
Ранее Собянин уточнил, когда в Москве снимут максимум ограничений.