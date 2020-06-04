Собянин — об открытии спортивных объектов в Москве: Рановато говорить об этом

— Пока рановато говорить об этом... Это важный сектор экономики, так как количество фитнес-залов большое, это важная сторона жизни. Мы точно не забудем эту историю, как только можно будет, всё откроем, — заметил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".