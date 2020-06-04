Собянин: Свадьбы в Москве проводить пока рано

Власти Москвы пока не планируют разрешать проводить свадебные мероприятия на территории столицы. Об этом заявил градоначальник Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Своё мнение мэр города обосновал опасностью распространения коронавирусной инфекции и тем, что свадьбы связаны с работой общепита и проведением массовых мероприятий.

— Это же не просто зайти в ЗАГС и зарегистрироваться, это можно сегодня и так, а проводить массовку, свадебное мероприятие пока ещё рановато, — отметил Собянин.

Он пояснил, что разрешение на проведение свадебных мероприятий соответствует другому этапу снятия мер предосторожности.

— Это для другого этапа, чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть. Этого допустить нельзя, — уточнил он.

Также мэр столицы подчеркнул, что в настоящее время рано говорить об открытии фестивалей, однако на этой неделе заработают первые ярмарки выходного дня. Они откроются практически во всех районах города.

— Насчёт фестивалей говорить пока рано, это большие массовые мероприятия, а вот ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться, — добавил градоначальник.