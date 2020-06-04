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Собянин: Свадьбы в Москве проводить пока рано

Также мэр прокомментировал возможность открытия фестивалей.

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Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Власти Москвы пока не планируют разрешать проводить свадебные мероприятия на территории столицы. Об этом заявил градоначальник Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Своё мнение мэр города обосновал опасностью распространения коронавирусной инфекции и тем, что свадьбы связаны с работой общепита и проведением массовых мероприятий.

Это же не просто зайти в ЗАГС и зарегистрироваться, это можно сегодня и так, а проводить массовку, свадебное мероприятие пока ещё рановато, — отметил Собянин.

Он пояснил, что разрешение на проведение свадебных мероприятий соответствует другому этапу снятия мер предосторожности.

Это для другого этапа, чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть. Этого допустить нельзя, — уточнил он.

Также мэр столицы подчеркнул, что в настоящее время рано говорить об открытии фестивалей, однако на этой неделе заработают первые ярмарки выходного дня. Они откроются практически во всех районах города.

Насчёт фестивалей говорить пока рано, это большие массовые мероприятия, а вот ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться, — добавил градоначальник.

Ранее мэр столицы рассказал, когда в Москве снимут максимум ограничений.

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