В отношении лидера движения "За новый социализм" Платошкина возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лидера общественного движения "За новый социализм" Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.
В настоящее время проводятся следственные действия. Как сообщают СМИ, жена Платошкина подтвердила, что в их квартире провели обыск.
Ранее Лайф рассказывал, что административное дело из-за фейка в отношении интернет-портала Камчатки завели местные правоохранители. Издание распространило ложную информацию о количестве случаев коронавируса. В публикации также говорилось о низкой работоспособности сотрудников скорой. Теперь порталу грозит штраф до 500 тысяч рублей.