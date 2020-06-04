В отношении лидера движения "За новый социализм" Платошкина возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лидера общественного движения "За новый социализм" Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.

В настоящее время проводятся следственные действия. Как сообщают СМИ, жена Платошкина подтвердила, что в их квартире провели обыск.