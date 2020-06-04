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В Калифорнии полицейские применили удушающий приём при задержании подростка

Напомним, что именно так погиб афроамериканец Джордж Флойд, смерть которого обернулась беспорядками по всей стране.

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Фото © Twitter / lost_ruiz

Полиция американского города Сакраменто, штат Калифорния, расследует инцидент с использованием тактики придавливания шеи при задержании 18-летнего участника протестов Тижона Джонсона. Об этом сообщает телеканал CNN. Известно, что существует видеозапись, доказывающая жёсткие действия копов, однако сами кадры в эфире показаны не были.

Джонсон был задержан по обвинению в грабежах и сопротивлении аресту, — сообщил офицер полиции Сакраменто Карл Чан. — Видео фиксирует уже конец инцидента, когда полицейские пытались произвести задержание.

Отмечается, что участник беспорядков провёл в тюрьме всего несколько часов и был отпущен на свободу. Применение силы со стороны копов было задокументировано и "будет рассмотрено в соответствии с политикой департамента", говорится в заявлении полиции.

Напомним, что в США уже девятые сутки продолжаются беспорядки, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах. При этом в США мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи — мародёры бьют витрины магазинов, уносят домой всё ценное, что попадётся на пути. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.

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