В Калифорнии полицейские применили удушающий приём при задержании подростка

Полиция американского города Сакраменто, штат Калифорния, расследует инцидент с использованием тактики придавливания шеи при задержании 18-летнего участника протестов Тижона Джонсона. Об этом сообщает телеканал CNN. Известно, что существует видеозапись, доказывающая жёсткие действия копов, однако сами кадры в эфире показаны не были.

— Джонсон был задержан по обвинению в грабежах и сопротивлении аресту, — сообщил офицер полиции Сакраменто Карл Чан. — Видео фиксирует уже конец инцидента, когда полицейские пытались произвести задержание.

Отмечается, что участник беспорядков провёл в тюрьме всего несколько часов и был отпущен на свободу. Применение силы со стороны копов было задокументировано и "будет рассмотрено в соответствии с политикой департамента", говорится в заявлении полиции.