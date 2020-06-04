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Собянин рассказал о ситуации в парках в первые дни действия прогулочного режима

Мэр столицы отметил, что во многом решающими стали погодные условия.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В первые дни прогулочного режима, введённого в Москве, столичные парки и скверы не были переполнены. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

У нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц. Всё достаточно ровно, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин отметил, что во многом на это повлияли погодные факторы. Мэр столицы подчеркнул, что такие показатели дают возможность продолжать постепенно возвращаться к привычному ритму жизни без резких всплесков заболеваемости коронавирусом.

Ранее Лайф сообщал, что мэр Москвы провёл сегодня совещание рабочей группы Госсовета относительно борьбы с коронавирусом и обсудил критерии для смягчения мер безопасности.

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