Собянин рассказал о ситуации в парках в первые дни действия прогулочного режима

В первые дни прогулочного режима, введённого в Москве, столичные парки и скверы не были переполнены. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

— У нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц. Всё достаточно ровно, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин отметил, что во многом на это повлияли погодные факторы. Мэр столицы подчеркнул, что такие показатели дают возможность продолжать постепенно возвращаться к привычному ритму жизни без резких всплесков заболеваемости коронавирусом.