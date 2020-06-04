Бывший тренер Загитовой застряла в Турции с долгом за лечение рака в 5 млн — видео

Видео предоставлено LIFE

Детский тренер по фигурному катанию Ольга Тюмкова из Ижевска (в своё время её воспитанницей была олимпийская чемпионка Алина Загитова) из-за пандемии коронавируса застряла в одной из больниц Турции, где проходит лечение. У женщины третья стадия рака. При этом долг за услуги медиков уже превысил 5 миллионов рублей.

Фото предоставлено LIFE

Как рассказал Лайфу сын женщины Никита, Ольгу отправили на лечение в Стамбул ещё в феврале. За эти четыре месяца нахождения в медучреждении она пережила шесть остановок сердца и две клинические смерти. Сейчас тренер себя чувствует лучше, однако сама передвигаться не может. Единственный на данный момент способ вернуть россиянку на родину — бортом санавиации, но на эту услугу также нужны немалые средства.

— Долг очень вырос, и на сегодняшний день он составляет 5,5 миллиона рублей. Мы собираем средства в социальных сетях. Собранные средства далеки от [суммы] долга. Также к ней прилететь мы не можем, потому что клиника закрыта для посещения. Для возвращения её нужен спецборт, группа медиков. Это услуга платная, и стоит она от 45 до 60 тысяч долларов, — поделился сын женщины.