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Названы самые популярные операционные системы для компьютеров. На втором месте совсем странная

А на каком месте ваша? Некоторые пользователи не обновляются, потому что в последней версии ОС от Microsoft слишком много багов.

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Фото © Shutterstock

Windows 7 заняла второе место среди самых популярных операционных систем для компьютеров в мире, по данным NetMarketShare.

Топ выглядит следующим образом:

  1. Windows 10 (57,83% доли рынка)
  2. Windows 7 (24,28%)
  3. Windows 8.1 (3,04%)
  4. macOS X 10.14 (2,46%)

Windows 7 — устаревшая версия операционной системы Microsoft. Тем не менее она пользуется популярностью и опережает macOS. Аналитики TechSpot объясняют это тем, что в Windows 10 часто появляются проблемы с обновлениями, поэтому пользователи не обновляются и сидят на более старой версии.

Один из таких случаев произошёл недавно: одно из последних обновлений вызывало сбой в системе и "синий экран смерти". Речь идёт о патче KB4540673 для Windows 10, который устанавливается автоматически.

Тем не менее доля рынка у этой операционной системы уменьшается. Год назад она составляла 35%, а за 12 месяцев сократилась до 25%.

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