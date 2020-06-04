Названы самые популярные операционные системы для компьютеров. На втором месте совсем странная

Windows 7 заняла второе место среди самых популярных операционных систем для компьютеров в мире, по данным NetMarketShare.
Топ выглядит следующим образом:
- Windows 10 (57,83% доли рынка)
- Windows 7 (24,28%)
- Windows 8.1 (3,04%)
- macOS X 10.14 (2,46%)
Windows 7 — устаревшая версия операционной системы Microsoft. Тем не менее она пользуется популярностью и опережает macOS. Аналитики TechSpot объясняют это тем, что в Windows 10 часто появляются проблемы с обновлениями, поэтому пользователи не обновляются и сидят на более старой версии.
Один из таких случаев произошёл недавно: одно из последних обновлений вызывало сбой в системе и "синий экран смерти". Речь идёт о патче KB4540673 для Windows 10, который устанавливается автоматически.
Тем не менее доля рынка у этой операционной системы уменьшается. Год назад она составляла 35%, а за 12 месяцев сократилась до 25%.
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