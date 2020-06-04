Суд почти на 9 лет запретил Варваре Карауловой покидать дом по ночам

Видео © Пресс-служба Кунцевского районного суда

Кунцевский районный суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, осуждённой четыре года назад за попытку присоединиться к террористической группировке ИГИЛ*.

Мера будет действовать до 27 апреля 2029 года. Кроме того, Карауловой запрещено покидать место жительства с 23:00 до шести часов утра, если это не связано с работой. Она также должна будет два раза в месяц появляться в территориальном ОВД для регистрации.

Фото © Пресс-служба Кунцевского районного суда 1 / 2

— Установить административный надзор в отношении Ивановой Александры Павловны (новое имя Варвары Карауловой. — Прим. Лайфа) на срок 8 лет 10 месяцев 23 дня, — отмечается в решении суда.

Волю суда девушка выслушала спокойно. При этом она крепко сжимала руку своего жениха, юриста из коллегии "Форт" Олега Елисеева.

Напомним, Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к террористической организации. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян пыталась попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой, однако год назад девушка вышла по УДО.