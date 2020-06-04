В Москве задержали сотрудника Минпромторга по делу о взятке

В Москве следователи задержали сотрудника Министерства промышленности и торговли РФ и трёх его посредников по уголовному делу о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения фигурантам дела. Одного из них отправили под домашний арест на два месяца. Отмечается, что Минпромторг содействует правоохранителям.

По данным агентства, речь идёт о начальнике одного из отделов департамента министерства Ризване Гайрбекове. В ведомстве также подтвердили факт задержания чиновника.

Согласно информации на сайте Министерства промышленности и торговли, Ризван Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса министерства.