СК показал последние кадры до штурма квартиры екатеринбуржца, который украл обои

Следственный комитет России опубликовал кадры штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова — участника той самой резонансной истории с кражей обоев. На видео попал тот момент, когда мужчина распылил газовый баллончик в лицо одному из росгвардейцев.

По словам силовика, Таушанков оказывал сопротивление спецназу и добровольно не выходил из квартиры. Прорвавшихся росгвардейцев екатеринбуржец встретил с ножом и газовым баллончиком, отказываясь бросать оружие. А позже начал сам нападать на правоохранителей, и им пришлось стрелять.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что по результатам доследственной проверки выяснилось, что применение оружия при задержании было обусловлено "агрессивным нападением пострадавшего".

Напомним, 31 мая во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит мужчина, который украл четыре рулона обоев. Однако родители погибшего уверены, что их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.