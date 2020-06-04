Захарова прокомментировала заявления об иностранном вмешательстве в протесты в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления Генпрокуратура США Уильяма Барра, в котором он заявил об иностранном вмешательстве в массовые беспорядки, которые сейчас проходят по всем Соединённым Штатам.

Барр ранее сообщил, что иностранные лица "играют за обе стороны конфликта, чтобы усугубить уровень насилия в США.

— Во-первых, это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых, это неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство", — отметила Захарова в комментарии РИА "Новости".

Ранее экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Россия может быть причастна к массовым беспорядкам, которые сейчас идут по всей стране.