Захарова прокомментировала заявления об иностранном вмешательстве в протесты в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления Генпрокуратура США Уильяма Барра, в котором он заявил об иностранном вмешательстве в массовые беспорядки, которые сейчас проходят по всем Соединённым Штатам.
Барр ранее сообщил, что иностранные лица "играют за обе стороны конфликта, чтобы усугубить уровень насилия в США.
— Во-первых, это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых, это неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство", — отметила Захарова в комментарии РИА "Новости".
Ранее экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Россия может быть причастна к массовым беспорядкам, которые сейчас идут по всей стране.
Массовые протесты в США идут уже десятые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стало не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны — в Лондоне и Афинах.