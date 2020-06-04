НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Участникам массовых протестов в США рекомендуют сдать тест на коронавирус

Специалисты заявляют, что люди не соблюдают меры безопасности: не носят защитные маски и не держатся на безопасной дистанции.

32
Post cover

Фото © ТАСС / AP / Ringo H.W. Chiu

Участники массовых акций протеста, которые вышли на улицы США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, должны пройти тест на наличие коронавирусной инфекции, потому что массовые собрания людей могут привести к увеличению числа больных вирусом. Об этом журналистам сообщил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Прежде всего я хотел бы, чтобы те, кто участвует в мирных протестах и ходит на акции, особенно в крупных городах, серьёзно задумались о сдаче анализа. К сожалению, есть потенциальная вероятность того, что это (массовые акции) может стать рассадником инфекции, и минимизировать это можно за счёт того, чтобы каждый участник через, скажем, 3–5–7 дней сдал анализ, — отметил он.

Редфилд также пожаловался, что протестующие не соблюдают меры безопасности в период пандемии: не носят защитные маски и не держатся на безопасной дистанции.

По его словам, необходимо довести до идеала все правила поведения во время коронавируса, потому что это, по мнению Редфилда, понадобится и предстоящей осенью и зимой. Он подчеркнул, что распространение CoViD-19 в США будет усугубляться сезонным гриппом.

Напомним, массовые протесты в США идут уже десятые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах.

Выбор редакции

Loading...