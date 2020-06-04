Участникам массовых протестов в США рекомендуют сдать тест на коронавирус

Участники массовых акций протеста, которые вышли на улицы США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, должны пройти тест на наличие коронавирусной инфекции, потому что массовые собрания людей могут привести к увеличению числа больных вирусом. Об этом журналистам сообщил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

— Прежде всего я хотел бы, чтобы те, кто участвует в мирных протестах и ходит на акции, особенно в крупных городах, серьёзно задумались о сдаче анализа. К сожалению, есть потенциальная вероятность того, что это (массовые акции) может стать рассадником инфекции, и минимизировать это можно за счёт того, чтобы каждый участник через, скажем, 3–5–7 дней сдал анализ, — отметил он.

Редфилд также пожаловался, что протестующие не соблюдают меры безопасности в период пандемии: не носят защитные маски и не держатся на безопасной дистанции.

По его словам, необходимо довести до идеала все правила поведения во время коронавируса, потому что это, по мнению Редфилда, понадобится и предстоящей осенью и зимой. Он подчеркнул, что распространение CoViD-19 в США будет усугубляться сезонным гриппом.