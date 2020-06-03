Жители США поверили новым предсказаниям "Симпсонов", среди которых оказалась смерть Дональда Трампа

Уже в который раз создатели мультипликационного шоу "Симпсоны" показывают, будто знают чуть больше, чем все остальные. Недавно пользователи Сети обнаружили в любимом сериале коронавирус в посылке из Китая и шершней-убийц. Теперь настала очередь и восстаний в США после смерти афроамериканца по вине полицейского в Миннеаполисе. Пользовательница "Твиттера" с ником Анастейша опубликовала скриншоты из "Симпсонов", которые удивительным образом повторились в действительности.
Фото © Twitter / 𝔞𝔫𝔞𝔰𝔱𝔞𝔰𝔦𝔞 ◟̽◞̽
Её публикация быстро набрала 637 тысяч лайков и 172 тысячи репостов, а в комментариях пользователи поражались прозорливости создателей шоу. Но на самом деле всё не совсем так, как кажется. В "Симпсонах" не было серии, посвящённой народным волнениям, это просто совпадение, набранное по нескольким эпизодам. Например, Белый дом, над которым нависла тревожная атмосфера, был изображён в выпуске про первые 100 дней правления Трампа. И это не мрачные тучи, а просто ночь (а в левом углу кто-то заработался допоздна).
Фото © Twitter / ᴾ ᴿ ᴱ ᵀ ᵀ ᵞ ᴳ ᴵ ᴿ ᴸ
Разъярённая толпа на фото пытается догнать Симпсонов, а не правоохранителей. А полицейский участок загорелся не из-за злобных поджигателей, а по вине самих офицеров. Изображение с президентом США Дональдом Трампом вообще не появлялось в мультсериале и вышло из-под пера неизвестного художника. Но все скриншоты вместе с такой точностью передали происходящее в Штатах, что пост Анастейши разлетелся по мировому "Твиттеру" со скоростью света, пишет Daily Dot.
WOW-news
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