Канье Уэст пожертвовал $2 млн пострадавшим от полицейского насилия в США

Американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов родственникам погибшего при задержании полицией Джорджа Флойда, а также других афроамериканцев из числа жертв насилия со стороны полиции. Об этом сообщил официальный представитель артиста телекомпании ABC.

Часть средств Уэста пойдут на оплату будущего обучения в колледже шестилетней дочери Флойда. Остаток суммы будет распределён между благотворительной организацией, связанной с гибелью афроамериканца Ахмода Орбери, и предпринимателями Чикаго (штат Иллинойс), являющимся родным городом рэпера.

Отметим, житель штата Джорджия Ахмод Орбери был убит в феврале текущего года во время пробежки. Другой местный житель Трэвис Макмайкл и его отец Грегори Макмайкл, по предварительным данным, посчитали, что афроамериканец может быть грабителем и пытается скрыться с места преступления, а потому попытались самостоятельно его задержать. Во время потасовки Ахмод был застрелен.