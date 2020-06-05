Канье Уэст пожертвовал $2 млн пострадавшим от полицейского насилия в США

Американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов родственникам погибшего при задержании полицией Джорджа Флойда, а также других афроамериканцев из числа жертв насилия со стороны полиции. Об этом сообщил официальный представитель артиста телекомпании ABC.
Часть средств Уэста пойдут на оплату будущего обучения в колледже шестилетней дочери Флойда. Остаток суммы будет распределён между благотворительной организацией, связанной с гибелью афроамериканца Ахмода Орбери, и предпринимателями Чикаго (штат Иллинойс), являющимся родным городом рэпера.
Отметим, житель штата Джорджия Ахмод Орбери был убит в феврале текущего года во время пробежки. Другой местный житель Трэвис Макмайкл и его отец Грегори Макмайкл, по предварительным данным, посчитали, что афроамериканец может быть грабителем и пытается скрыться с места преступления, а потому попытались самостоятельно его задержать. Во время потасовки Ахмод был застрелен.
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Напомним, на фоне гибели Флойда в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Массовые шествия продолжаются уже десятые сутки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.