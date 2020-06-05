Власти Миннеаполиса намерены "демонтировать" городской департамент полиции

В Миннеаполисе городские власти намерены "демонтировать" департамент полиции города, четверо сотрудников которого обвиняются в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Об этом сообщил член городского муниципального совета Джеремайя Эллисон.

— И когда мы закончим, мы не просто склеим всё обратно. Мы намерены кардинально переосмыслить подходы к обеспечению общественной безопасности, — написал он в "Твиттере".

Позже глава совета Лайза Бендер подтвердила его слова и добавила, что власти планируют заменить существующую ныне систему "революционной" моделью общественной безопасности. Отмечается, что в интервью газете Star Tribune, говоря о своей личной позиции, а не от лица совета, она заявила, что поддержит переход к более широкому "отделу общественной безопасности", который, в отличие от полиции, будет ориентирован на предотвращение насилия.