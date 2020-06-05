Американец отправил селфи своей маме за несколько минут до авиакатастрофы

Житель Соединённых Штатов Америки Дэниел Шедд отправил своей матери селфи, на котором он снят вместе с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс, всего за несколько минут до авиакатастрофы, в которой он погиб. Об этом сообщает издание Daily Star.

Phi Gamma Delta extends its deepest sympathies to the families & friends of Kettering Brothers Joshua Sweers (2007), Daniel Shedd (2006), Daniel Schlosser (2004) & John Camilleri (2004) who were tragically killed in a small plane crash this past weekend.https://t.co/Qo4aRR80SO — Phi Gamma Delta HQ (@PhiGamHQ) June 1, 2020

Отмечается, что трагедия произошла в минувшее воскресенье. 39-летний Шедд решил вместе с друзьями отправиться в полёт на четырёхместном одномоторном самолёте. Перед взлётом он послал маме фотографию, а через пять минут после этого воздушное судно потерпело крушение недалеко от города Карлинвилль, штат Иллинойс.

Ранее New York Post публиковала исследование, в котором говорится, что более 40% респондентов подвергали свою жизнь опасности ради удачных селфи.

Выяснилось, что более половины опрошенных готовы встать на край скалы для хорошей фотографии, а 41% респондентов уже подвергали свою жизнь опасности во время селфи. 4% признались, что подвергали опасности других людей.