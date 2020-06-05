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Американец отправил селфи своей маме за несколько минут до авиакатастрофы

Вместе с ним на борту было три его друга.

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Житель Соединённых Штатов Америки Дэниел Шедд отправил своей матери селфи, на котором он снят вместе с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс, всего за несколько минут до авиакатастрофы, в которой он погиб. Об этом сообщает издание Daily Star.

Отмечается, что трагедия произошла в минувшее воскресенье. 39-летний Шедд решил вместе с друзьями отправиться в полёт на четырёхместном одномоторном самолёте. Перед взлётом он послал маме фотографию, а через пять минут после этого воздушное судно потерпело крушение недалеко от города Карлинвилль, штат Иллинойс.

Ранее New York Post публиковала исследование, в котором говорится, что более 40% респондентов подвергали свою жизнь опасности ради удачных селфи.

Выяснилось, что более половины опрошенных готовы встать на край скалы для хорошей фотографии, а 41% респондентов уже подвергали свою жизнь опасности во время селфи. 4% признались, что подвергали опасности других людей.

При этом результаты опроса показали, что 11% респондентов получали травмы при попытке сделать классную фотографию: падали с холмов, велосипедов, их сбивала волна.

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